CdS - Napoli-Deulofeu, fase di stallo: il 'problema' è Mertens

A fare il punto sulla trattativa che dovrebbe portare lo spagnolo in maglia Napoli è il Corriere dello Sport

Vive una fase di stallo, così come spiegato dal suo manager, anche l'affare Deulofeu. A fare il punto sulla trattativa che dovrebbe portare lo spagnolo in maglia Napoli è il Corriere dello Sport: "L'attaccante spagnolo ha voglia di Napoli e Champions esattamente come Ostigard, e sebbene l'accordo con l'Udinese non sia un problema considerando l'antica amicizia calcistica tra De Laurentiis e Pozzo, bisogna innanzitutto definire la posizione di Mertens.

In questo periodo Deulofeu è a Barcellona, reduce dalle vacanze a Ibiza; dove Dries, casualità, è sbarcato da qualche giorno in attesa di novità" si legge sul quotidiano.