CdS - Napoli è stata madre e matrigna di Insigne: applausi, ma anche fischi ingenerosi

Lorenzo Insigne, figlio di Napoli, lascia tra le lacrime. E l'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda parte della sua carriera in azzurro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne, figlio di Napoli, lascia tra le lacrime. E l'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda parte della sua carriera in azzurro: "Ci sarebbe da sistemare così, casualmente, il suo curriculum vitae, oppure infilare la perle con il Borussia Dortmund, quella di Madrid, le «marachelle» con Psg e Liverpool o i rigori al Barça in un filo azzurro che riconduca esclusivamente a lui, ignorando o dimenticando le amarezza con l’Athletic Bilbao o di Reggio Emilia, quell’eco fastidioso di fischi ingenerosi. [...] Ma Napoli gli è appartenuta, per davvero, è stata madre e matrigna, l’ha adorato e rimproverato, non l’ha fatto mai sentire periferico".