Cds: "Napoli, Lukaku con Osimhen!"

Problemi seri in casa Atalanta. "Koop rompe", il titolo potente che campeggia in taglio centrale su Il Corriere dello Sport: il centrocampista olandese non ne vuole sapere di rimanere a Bergamo e vede solo la Juventus nel suo futuro. Non si allena e resta a casa nell'attesa che il trasferimento in bianconero venga chiuso. Pessime notizie per Gian Piero Gasperini che tra pochi giorni sfiderà il Real Madrid in Supercoppa UEFA.

Intanto ci sono le parole di Soulé da nuovo arrivato alla Roma, il Napoli prova ad anticipare l'arrivo di Big Rom anche senza un addio in attacco ed è pronta una nuova avventura per De Gea in Serie A. Intanto si riapre la Coppa Italia, parla l'arbitro Guida sul nuovo regolamento per il campionato alle porte e Gravina replica dopo l'intervista di ieri.

