Cds - Napoli primo, eppure c'è diffidenza pensando all'anno scorso: ma c'è una differenza

Nonostante il primato in classifica, l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che in giro c'è ancora una certa diffidenza: il mantra è che anche un anno fa la partenza fu sprint e addirittura migliore con 8 vittorie consecutive in campionato salvo poi frenare, ma la realtà può essere osservata da un'altra angolatura: nella stagione precedente, coppe comprese, il Napoli contava anche un pareggio e una sconfitta in Europa League mentre oggi, in Champions, viaggia a punteggio pieno.