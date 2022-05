CdS - Nessun dubbio per Torino: Mertens in coppia con Osimhen

Queste le indicazioni che arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport in vista della trasferta di Torino

Conferma per la coppia Mertens-Osimhen nella trasferta di Torino. Queste le indicazioni che arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Spalletti filtra le scelte da Castel Volturno, ha pochi dubbi da sciogliere per la gara di sabato, un dilemma non lo è più da qualche settimana, Mertens accanto a Osimhen, ovvero da quando entrambi, insieme, dal primo minuto, hanno cominciato a divertirsi (con l'Empoli) e sembrano pronti a insistere senza fermarsi.