CdS - Osimhem simile ad Abraham: c'è un aspetto ancora da migliorare

Elogi a Luciano Spalletti dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Bravo a trasformare il Napoli, l'allenatore azzurro sta sfruttando al meglio anche Victor Osimhen. E proprio su quest'ultimo aspetto si concentra oggi in edicola il quotidiano romano:

"Ha preso quel mostro alato di Osimhen e ha dato un senso e una direzione al suo talento selvaggio. La sintesi giusta per andare in porta senza fronzoli o dispersioni. Margini di miglioramenti enormi, tattici e tecnici. Tende ancora a rincorrere la palla, deve capire piuttosto da dove arriva, da chi arriva e come arriva. Grandi somiglianze con Abraham, meno tecnico ma più potente nello strappo".