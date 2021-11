CdS - Osimhen non segna da un mese col Napoli: con l'Inter per sbloccarsi

Victor Osimhen non segna da un mese e vorrebbe sbloccarsi con l'Inter. Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla del suo digiuno: "Osimhen ha segnato sia con la Liberia su rigore sia con Capo Verde, e ora non gli resta che sbloccarsi in campionato. Sì: la sensazione del gol in campionato con il Napoli gli manca dal 17 ottobre con il Torino, e per la precisione da quattro partite (tre giocate e una saltata per infortunio con la Salernitana), mentre in assoluto non segna dal 21 ottobre in Europa con il Legia. Domenica sarà un mese esatto: una specie di anniversario al contrario. Da azzerare".