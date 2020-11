CdS - Osimhen, partenza posticipata per il ritardo del tampone: col Milan resta in dubbio

Ieri Victor Osimhen doveva fare rientro a Napoli ma il ritardo per l'atteso del tampone molecolare a cui si è sottoposto lo costringerà ad attendere ancora qualche ora. Oggi potrebbe rientrare. Intanto, scrive il Corriere dello Sport, è già stata inviata la risonanza magnetica a cui si è sottoposto che conferma: lussazione anteriore della spalla destra. Per domenica l'attaccante nigeriano resta in dubbio. Un bel rebus per Rino Gattuso.