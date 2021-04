CdS - Pirlo può saltare se fallisce col Napoli: i due possibili sostituti in corsa

Soltanto una vittoria stasera, secondo il Corriere dello Sport, può far stare tranquillo Andrea Pirlo. Servono tre punti col Napoli per dare ossigeno alla classifica e allontanare scelte drastiche che si potrebbero rendere necessarie nel caso di un nuovo crollo. La qualificazione alla prossima Champions League è un traguardo che non può essere assolutamente fallito. In caso di ko la pista privilegiata, rafforzata dall'incontro nel week end con Agnelli, porta ad Allegri, ma davvero Max tornerebbe in corsa? Rimane il dubbio, anche per il suoi rapporto tutt'altro che idilliaci con Nedved-Paratici.

Quest'ultimo tra l'altro è in attesa di rinnovo e avrebbe già una proposta dalla società, così la prospettiva immediata per l'eventuale cambio di panchina sarebbe interna e conduce a Igor Tudor, con cui lo spogliatoio sta mostrando sintonia.