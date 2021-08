CdS - Rinnovo difficile col Napoli: l'agente di Insigne parla con l'Inter

Serviranno 30 milioni di euro all'Inter e un quadriennale da 6 annui al giocatore per convincere il Napoli ed Insigne a separarsi e consegnare ad Inzaghi l'arma in più per la prossima stagione. Il capitano partenopeo non si sta facendo distrarre dalle voci di mercato, ma il suo manager, in questo momento, funge da ponte tra i due club.

Per i nerazzurri c'è la scappatoia di promettersi Insigne dall'1 gennaio con 7 milioni di euro alla firma e il contratto a 6 milioni annui per 4 anni. Sarebbe in ogni caso un risparmio rispetto ai 15 ipotizzati oggi e rispetto ai 30 richiesti da De Laurentiis. A riportarlo è il Corriere dello Sport.