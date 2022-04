CdS - Scamacca è tra le prime opzioni se parte Osimhen: fissata la base d'asta

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che individua in Gianluca Scamacca una delle prime opzioni in caso di addio di Osimhen.

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Napoli, però, non dorme mica, non può, e così da un lato lavora agli sviluppi della vicenda-Osi e dall'altro valuta tutti i profili possibili per un'eventuale degna sostituzione". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che individua in Gianluca Scamacca una delle prime opzioni in caso di addio di Osimhen.

"L'italiano in copertina, dicevamo, è Scamacca: 23 anni, 195 centimetri, talento e forza a volontà. Da ragazzino gli dicevano che era un predestinato, e in effetti i colpi sfoderati e i 13 gol realizzati in campionato con il Sassuolo hanno confermato la sfrontatezza e il repertorio di un centravanti sul quale scommettere a occhi chiusi. Il valore? L'asta parte da 40 milioni di euro e su di lui ci sono anche le milanesi; con l'Inter che flirta forte del gradimento del giocatore".