Cds si schiera con Sarri: "Ha ragione, è tempo di osare con i playoff ed i playout"

Scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport: "Sarri ha ragione. Playoff in Serie A, è il tempo di osare". Secondo Maurizio Sarri si gioca troppo, la nuova riforma di Gravina "è un salvagente utile per i più deboli". Dunque Barbano propone l'inserimento dei playoff con una Serie A a 18 squadra: "Tra poche settimane la serie A potrebbe aver già deciso lo scudetto, i piazzamenti Champions e le retrocessioni. A quel punto il finale sarebbe la grigia inerzia di un torneo non più spettacolare. Una serie A a 18 squadre, con playoff per le prime otto e playout per le ultime otto, sarebbe uno spettacolo del tutto diverso. E da vendere a un prezzo assai differente".