Cds - Spalletti, l'uomo del rinascimento: col calcio totale ha cancellato i pregiudizi

Luciano Spalletti ha illuminato il Napoli, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che con il Legia ha sfruttato Insigne che entrava dentro al campo, poi "s’è affidato al 4-2-3-1, ha attinto da se stesso e nel 3-5-2 e infine, completata l’opera, di nuovo difesa a quattro. Che con il Legia Varsavia sia finita 3-0 e con il 70% di possesso palla e delle 29 conclusioni è diventato persino marginale. Napoli s’è abbagliata d’un calcio totale, vario, espressivo, ha riscoperto che i pregiudizi sono affogati in fretta, un centinaio di giorni, e che dietro quell’uomo «che costruisce fantasmi» c’è un esteta rivoluzionario che ha stravolto i luoghi comuni, che in un’estate a mercato bloccato ci ha messo la faccia e si è sentito dare dell’aziendalista (come se fosse un’offesa), che - incurante del pericolo e dei precedenti turbolenti - ha assorbito e modulato la questione Insigne. E tra capitani e comandanti, gli piaccia o no, il leader è diventato lui: l’uomo del Rinascimento".