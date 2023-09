Cds - Stadio Lecce un fortino: tutte le big faticano e quest'anno già 3 vittorie su 3

Il Lecce ha trovato nel Via del Mare un fortino pieno di insidie e trappole nascoste, specie per le grandi.

Si sfidano due alfieri del Sud: il Napoli, con lo scudetto sul petto, ed il Lecce, la squadra più giovane di tutto il torneo protagonista di una partenza che ha sorpreso tutti, scrive il Corriere dello Sport raccontando che si tratta della classica sfida in cui le previsioni spesso saltano "anche perché il Lecce ha trovato nel Via del Mare un fortino pieno di insidie e trappole nascoste, specie per le grandi. L’anno scorso, pur se in una stagione in cui questa regola non sempre è stata rispettata, i club più blasonati hanno avuto vita difficile: sono crollate Atalanta e Lazio, e Milan e Roma sono state costrette ad accontentarsi del pareggio. Quest’anno, invece, la legge del Via del Mare è stata rigorosamente rispettata finora: battute in fila la Lazio nella gara di esordio, poi la Salernitana ed il Genoa".

Garcia è perfettamente consapevole di quanta personalità (e voglia) abbia la squadra di D’Aversa per provare l’impresa: "Un’altra. Tra l’altro, lo racconta la storia, a Lecce non ha mai vinto né segnato anche Diego Armando Maradona: due pareggi, due 0-0 nel 1985- 86 e nel 1990-91; e poi un altro pari, 1-1, con rete di Carnevale nel 1989-90".