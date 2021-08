CdS su Osimhen: "Espulsione è un errore, frutto di interpretazione soggettiva del regolamento"

Due giornate di squalifica a Osimhen per un contatto che non era neanche da espulsione. Questo il pensiero del Corriere dello Sport, che nella sua edizione odierna scrive: "L’espulsione dell’attaccante è un errore arbitrale, frutto di un’interpretazione soggettiva del regolamento. Perché la reazione del nigeriano non configura una condotta violenta, ma un eccesso difensivo punibile al più con un’ammonizione".