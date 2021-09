CdS sui lati oscuri: "Debolezza degli esterni e inesistenza di un regista all'altezza"

"Il Napoli torna dal Regno Unito con una nuova bandiera, un carico di fiducia ma anche tanti interrogativi insoluti". Alessandro Barbano commenta così sulle pagine odierne del Corriere dello Sport il pareggio ottenuto dal Napoli di Spalletti nella sfida di Europa League disputata ieri sera a Leicester. "La bandiera ha la classe, la velocità e il carattere di un ragazzo nigeriano destinato ad aprire una nuova pagina nella storia del calcio azzurro. La fiducia è il vero bottino di questa trasferta.

Gli interrogativi però sono il lato oscuro di questa gara e la prova non può dirsi superata a pieni voti, perché contro l’aggressività non impeccabile degli inglesi sono venuti al pettine i limiti degli azzurri: la debolezza degli esterni e l’inesistenza di un regista all’altezza", prosegue la sua analisi sul quotidiano romano dopo il 2-2 in rimonta firmato Victor Osimhen.