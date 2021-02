Cds sul Napoli: "Fortuna cieca, ma la sfiga ci vede benissimo e trova il momento più ingiusto"

La fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo e il Covid ha i super poteri (per individuare il momento ingiusto in cui manifestarsi), scrive Roberto Perrone in un editoriale per il Corriere dello Sport: "Altrimenti non si sarebbe riaffacciato in prossimità di Genoa-Napoli con le positività di Faouzi Ghoulam, Kalidou Koulibaly e il timore di un’espansione dei contagi tra altri giocatori di Rino nostro. Lo scopriremo dopo che i tamponi effettuati nella notte daranno il responso.

Con Napoli-Genoa dell'andata qualcosa cominciò a cambiare. In peggio. Il Napoli che non andò a Torino, bloccato dalla Asl, aveva due contagiati, come ora. Ma (almeno fino a prova contraria) questa volta partirà perché non ha incontrato una squadra-focolaio, cioè il Genoa di allora. Sotto la pioggia, juventini in pantaloncini e arbitri con l’ombrello attesero vanamente il Napoli, poi punito dalla Federcalcio, poi assolto dal Coni, poi bisogna giocare la partita. Sembra la Fiera dell’Est di Branduardi. Juventus-Napoli andrà in scena, prima o poi, intanto tra una settimana c’è Napoli-Juventus. Covid e tutti gli altri, state buoni, se potete".