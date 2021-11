CdS sulla formazione: "Meret titolare, si rivede Juan Jesus"

Ultime di formazione in vista della gara di questa sera sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Oggi toccherà a Meret in porta al posto di Ospina; linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Juan Jesus; Anguissa al fianco di Demme e poi Zielinski a dettare il cambio tattico dal 4-3-3 al 4-2-3-1; Petagna al centro dell'attacco, Elmas a sinistra e uno tra Politano (in pole) e Lozano a destra. Ounas torna tra i convocati, mentre Manolas è ancora fermo per il problema al gluteo rimediato proprio con il Legia al Maradona".