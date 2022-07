CdS torna sull'affare Koulibaly: "Cessione inevitabile, a gennaio sarebbe andato via a zero"

Kalidou Koulibaly al Chelsea è un affare di cui si parla ancora tanto a Napoli. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna è tornato sul tema:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly al Chelsea è un affare di cui si parla ancora tanto a Napoli. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna è tornato sul tema: "L'aria di Napoli non è fresca di questi tempi: un po' il caldo impressionante e un po' la tensione latente innescata dalla partenza di Koulibaly dopo i saluti degli svincolati Insigne, Mertens e Ospina. La cessione di Kalidou al Chelsea per 40 milioni, sebbene inevitabile se analizzata dal punto di vista di un club (e di un'azienda) che a gennaio lo avrebbe perso a zero dopo il rifiuto della proposta di rinnovo, è stata un colpo duro per il popolo ma anche per la squadra e per Spalletti".