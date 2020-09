CdS - Tridente show ma senza cambiare modulo: l'ultima idea di Gattuso col Genoa

Non è detto che contro il Genoa Gattuso decida di puntare subito sul 4-2-3-1 come nel secondo tempo di Parma. L'ultima idea è quella di affidarsi al vecchio caro 4-3-3 ma con una novità svelata dal Corriere dello Sport: Mertens a destra. Questo per avere comunque in campo sin dall'inizio il tridente che tanto bene aveva fatto al Tardini con la punta nigeriana subito titolare e i due esterni pronti ad accompagnarlo.