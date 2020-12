CorSera - Crisi di gioco, identità e risultati: la squadra non ha saputo sostenere Gattuso

Il mese di dicembre per Rino Gattuso è stato caratterizzato dal riacutizzarsi della sua miastenia oculare, una malattia autoimmune che l'ha colpito a 34 anni. Un periodo corrisposto con il peggiore anche dal punto di vista dei risultati per il nuovo Napoli. Lo evidenzia l'edizione odierna del Corriere della Sera:

"Due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre: crisi di gioco, di identità e risultati. Ora la squadra è depressa: non ha saputo sostenerlo. Gattuso non abbandona il timone, si mette a nudo davanti alle telecamere: parla della malattia, assolve i giocatori e fa un appello ai ragazzini. Ci mette ancora una volta la sua faccia, anche se malata. Sorride nonostante la sofferenza. Rino resta sulla nave e per non affondare sposta l’attenzione, dribbla l’onda gigante. Tenta il salvataggio della squadra. E allontana la paura: nella vita c’è di peggio".