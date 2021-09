CorSera - Domina Napoli! Samp triturata, squadra specchio di Spalletti

L'edizione odierna del Corriere della Sera elogia il Napoli per lo show di Marassi contro la Sampdoria: "Domina, il Napoli. Tritura la Sampdoria e certifica così il primato in classifica. Quattro gol a Marassi, cinque vittorie su cinque e, insieme al Milan, la difesa migliore del campionato. Fa tante cose, il Napoli: pressing alto, si abbassa e poi ancora torna a colpire in contropiede. Stessi interpreti, moduli diversi per subire meno pressione: questione di centimetri, ma ciascuno sa sempre cosa deve fare. Una squadra diventata lo specchio del pragmatismo di Spalletti".