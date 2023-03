Corsera - Frange estreme Ultrà Napoli pronte a scatenare guerra contro ultrà dell’Eintracht

Napoli-Eintracht, tiene banco la questione della trasferta vietata agli ultrà tedeschi. Sul tema scrive così l'edizione odierna del Corriere della Sera:





Più che un rischio (calcolabile) era una certezza (inevitabile). Le frange estreme del tifo napoletano erano pronte a scatenare la guerra in città contro gli ultrà dell’Eintracht di Francoforte. La caccia all’uomo sarebbe partita la sera prima della gara di Champions per le vie del centro storico, com’è stato in passato con i tifosi dell’Ajax, del Chelsea, del Liverpool. E proseguita anche dopo. Si chiama vendetta con un messaggio trasversale agli alleati italiani dei tedeschi, gli atalantini: «A Napoli non si passeggia».