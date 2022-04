Corsera - Il Napoli stavolta non l’ha persa in albergo

Una sconfitta sul campo, con la Fiorentina che esce meritatamente con i tre punti dal Maradona.

Una sconfitta sul campo, con la Fiorentina che esce meritatamente con i tre punti dal Maradona. Questo il pensiero del Corriere della Sera, che analizza così il match: "Spalletti nel secondo tempo schiera la batteria degli attaccanti al completo (e Mertens pareggia i conti), Italiano toglie due tra i migliori, Duncan e Saponara, per Ikoné e Maleh. Il francese dopo un minuto riporta la squadra in vantaggio e sei minuti dopo è Cabral a firmare il terzo gol. Giornata no della difesa partenopea (ha perso lo scettro di migliore del campionato) e atteggiamento di squadra troppo blando rispetto alla posta in gioco.

Se il Napoli, ancora una volta, ha avuto paura di vincere; la Fiorentina è arrivata al Maradona con la sfrontatezza di una squadra che punta all’Europa e sa come acciuffarla. Italiano ha vinto la partita sul campo, il Napoli stavolta (il ricordo di 4 anni fa con Sarri è inevitabile) non l’ha persa in albergo. Oggi come allora il sogno