CorSera - Impaurito, lento e spaesato: il Napoli torna negli inferi e c'è una costante

Napoli impaurito, lento e spaesato. L'edizione odierna del Corriere della Sera commenta, con queste parole, il ko degli azzurri contro il Granada nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League: "Basta un niente per tornare negli inferi. Il Napoli, con una lista infinita di indisponibili, brucia i tempi e si presenta in Europa League contro il Granada come la squadra spaesata, lenta e a tratti anche impaurita di qualche settimana fa. Sotto di due reti già nei primi venti minuti, ricade negli errori in fase difensiva (il gol di Herrera che svetta liberissimo in area) e soprattutto resta immobile sul contropiede avviato da Machis e finalizzato da Kenedy".