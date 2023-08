Corsera - Impossibile far concorrenza agli arabi: 12 mln all'anno al 21enne Veiga

Il centrocampista va all’Al Ahli, squadra dove sono già arrivati gli «europei» Ibanez, Demiral, Kessie, Firmino e Mendy.

Napoli beffato dagli Arabi per Gabri Veiga: il centrocampista va all’Al Ahli, squadra dove sono già arrivati gli «europei» Ibanez, Demiral, Kessie, Firmino e Mendy. Così racconta la vicenda l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Il club gli ha offerto 12 milioni all’anno, 40 (il valore della clausola) li paga al Celta.

Non c’è concorrenza, non c’è evidentemente argine alla controffensiva (economica) saudita, che non vuole creare un calcio alternativo — l’idea sarebbe folle — ma decide di partecipare al grande spettacolo, sfruttando la passione e soprattutto i tanti, tantissimi, soldi a disposizione. La scelta di Veiga spiega a chi ancora si gira dall’altra parte che la Saudi League non vuole essere etichettata come «cimitero degli elefanti», vuole invece assicurare divertimento, essere vista in tv"