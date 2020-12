CorSera - Insigne salva il Napoli: in 90' nessuna occasione da gol creata

Nella sua analisi della partita del Maradona, l'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Il Napoli si vede a sprazzi con le iniziative individuali di Zielinski e di Insigne. Ed è poco. È una squadra che in novanta minuti non ha saputo creare un’occasione da gol e acciuffa il pareggio soltanto grazie a una magia di Lorenzo Insigne. Scivola al quinto posto in classifica, superato da Sassuolo e Roma. Il Torino può consentirsi di avere il morale un po’ più alto per la prestazione, ma non riesce a uscire dalla zona rossa della classifica. Cuore, agonismo e solidità difensiva non sono bastati ad evitare l’ultimo posto in classifica".