CorSera - Juve-Napoli, c'è un aspetto contraddittorio dell'ASL: due decisioni sono contrastanti

L'edizione di oggi de Il Corriere della Sera prova a fare il punto sul caso Juve-Napoli, sottolineando un aspetto legato al comportamento dell'ASL all'interno della vicenda, relativo alla decisione di mandare i giocatori a dormire a casa dopo la positività di Zielinski: "Se — per varie ragioni, tra cui la mancanza di una struttura adeguata, com’era per il Napoli — la società vuole mandare i giocatori a casa, è necessario ottenere l’autorizzazione dell’Asl. In alternativa si viola il protocollo. L’ha avuta il Napoli? Quando si è scoperto che Zielinski era positivo, venerdì pomeriggio, i giocatori erano già a casa. Il sabato sono andati a Castel Volturno per sottoporsi ai tamponi in modalità drive in e poi sono tornati a dormire nelle loro abitazioni, senza partire per Torino. Ma sembra contraddittorio che l’Asl possa aver autorizzato da una parte un alleggerimento del protocollo (l’ok a dormire a casa) e dall’altro un inasprimento dello stesso (no alla partita)".