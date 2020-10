Corsera - L'acquisto di Osimhen è il messaggio di sfida di ADL al campionato

I settanta milioni spesi da De Laurentiis per acquistare Victor Osimhen rappresentano il messaggio di sfida lanciato alle rivali del campionato. Lo scrive nella sua analisi il Corriere della Sera, celebrando il grande momento dell'attaccante nigeriano subito capace di incidere sulla squadra di Gattuso.

Da lui nessuno si aspetta tutto e subito, eppure il centravanti nigeriano si sta rivelando un’arma tattica preziosa perché il Napoli torni a sedersi al tavolo delle grandi. Pian pianino, quasi in sordina: Osimhen finisce tra i big di questo avvio di stagione, diventa famoso e quasi non se ne accorge. C