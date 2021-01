Corsera - Non ci sono dubbi: la squadra è con Gattuso

Non ci sono dubbi: la squadra è con Rino Gattuso. Questo, in sintesi, il concetto espresso dall'edizione odierna del Corriere della Sera, che dopo Napoli-Spezia scrive: "Quattro tiri, quattro gol: la risposta del campo c’è stata, e per una notte gli incubi si allontanano. Se ci fosse stato anche soltanto un dubbio sull’intesa Gattuso-squadra, la notte di Coppa Italia ne ha certificato la grande alleanza.

Il Napoli vince contro lo Spezia (4-2), ma con i soliti alti e bassi. Sotto gli occhi attenti di De Laurentiis in tribuna allo stadio Maradona, davanti allo sguardo rigido dell’allenatore, che di fronte al festival dei gol del primo tempo non tradisce emozioni, poi però s’infuria per le due reti subite in tre minuti nella ripresa" si legge sul quotidiano..