CorSera - Oggi consiglio di Lega: si va verso la conferma di Juve-Napoli, le ultime

Cosa accadrà, ora, coi 14 positivi nel Genoa? Stamattina ci sarà un consiglio straordinario di Lega e verrà probabilmente stabilito un primo protocollo comportamentale. Al momento in Italia una regola non c’è: di volta in volta si decide se disputare o meno una partita (con squadre dove ci sono casi di Covid) in base al buon senso.

L’orientamento sembra essere quello di non rinviare, quindi la partita tra Juventus e Napoli di domenica prossima, in linea teorica, dovrebbe disputarsi regolarmente. Oggi con l’esito dei primi tamponi ci sarà comunque una indicazione. Lo riporta il Corriere della Sera.