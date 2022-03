Corsera - Osimhen devastante, ma Spalletti dalla panchina non gli perdona nulla

Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera sul blitz veronese degli azzurri:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Napoli coraggioso e pratico fa il pieno con Osimhen e resta agganciato alla vetta. Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera sul blitz veronese degli azzurri: "Doppio Osimhen, di testa e di piede: l’uomo mascherato ha tolto le castagne dal fuoco e ha proiettato i partenopei di nuovo in orbita scudetto, con la Juventus a distanza di sicurezza.

Nove gol in campionato, tredici in stagione: è l’uomo in più che a tratti diventa devastante. Poi sbaglia anche tanto, e Spalletti dalla panchina non gli risparmia nulla. "Deve migliorare — ha detto l’allenatore —, è capace di farmi innervosire, sbaglia qualche lettura e sulla palla a volte ci va con interpretazioni creative".