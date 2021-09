Corsera - Osimhen trascinatore fenomenale, Lazio uno sciagurato in porta

Il Napoli ha il suo fenomenale trascinatore al centro dell’attacco, la Lazio il suo sciagurato uomo fatale in porta. Così commenta le gare di Napoli e Lazio in Europa League l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Osimhen regala a Spalletti il pareggio a Leicester con una doppietta nella seconda metà della ripresa; Strakosha affossa la squadra di Sarri contro il Galatasaray con un errore imbarazzante.

Ma non sono diversi solo i risultati delle due squadre italiane in Europa League, perché gli azzurri in Inghilterra meriterebbero anche la vittoria, mentre i romani infilano la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko con il Milan deludendo di nuovo".