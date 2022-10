Corsera: "Spalletti conosce bene il Napoli, per questo decide di non alzare l’asticella"

Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che analizza le parole in conferenza stampa del tecnico azzurro in vista della sfida all'Ajax.





"Spalletti conosce bene il Napoli, ed è per questo che decide di non alzare l’asticella". Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che analizza le parole in conferenza stampa del tecnico azzurro in vista della sfida all'Ajax.

"E, allora, mai cambiare la via vecchia per la nuova, soprattutto se i risultati sono confortanti. E aggiunge: 'Abbiamo sempre ragionato nello stesso modo e questo ci ha portato ad essere dove siamo. Sarebbe un errore gravissimo cambiare modo di cercare il risultato finale'. Un passo alla volta, dunque. Facendo anche i conti con una gara che sarà diametralmente opposta a quella dell’andata (6-1) e un leggero turnover sarà inevitabile. Fuori Rrhamani per infortunio, Ostigard è il probabile sostituto. Ma in attacco la staffetta si allarga. Dopo più di un mese rientra Osimhen. Più soluzioni a disposizione contro il rischio stanchezza che incombe".