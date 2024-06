Corsera - Spalletti ha avuto un lampo di vecchia saggezza contadina

vedi letture

Sul Corriere della Sera, Fabrizio Roncone racconta i minuti finali della partita Croazia-Italia, le emozioni del gol di Zaccagni che vale gli ottavi

Sul Corriere della Sera, Fabrizio Roncone racconta i minuti finali della partita Croazia-Italia, le emozioni del gol di Zaccagni che vale gli ottavi: "Lo stadio è con loro. Stiamo giocando in trasferta e questo, ovviamente, non aiuta. Per ché la squadra, come sappiamo, ha l’animo scosso, turbato. A minare nel profondo la nostra autostima sono stati gli spagnoli, prendendoci a pallate.

Spalletti ha perciò avuto un lampo di vecchia saggezza contadina, di volgare pragmatismo: e ha deciso di rinunciare a progetti tattici di gloria — niente calcio relazionale, insomma — schierando i nostri con una difesa a tre, che di fatto diventa a cinque, perché Di Marco e Di Lorenzo, sulle fasce, si abbassano spesso. Quando però prendono coraggio e provano a salire, la Croazia sembra andare in affanno. Un paio di fiammate azzurre poco prima della mezz’ora. Poi, con calma, la loro calma, i croati riprendono il controllo della serata. Spalletti, che facciamo?".