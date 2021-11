Corsera - Spalletti vince la gara più brutta della sua gestione

Brutto ma sempre forte, Il Napoli passa a Salerno anche senza Osimhen. Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera il suo articolo dedicato alla gara dell'Arechi: "Senza e con, la differenza è sostanziale. Perché Osimhen sposta gli equilibri, dà forza e ritmo. Ci mette il fisico. E soprattutto trova sempre la via giusta.

Lui non c’è e il Napoli fa molta fatica all’Arechi contro la Salernitana, ma alla fine Spalletti vince la partita probabilmente più difficile, ma anche più brutta, della sua gestione. Raggiunge, in salita, l’attico dove ha deciso di sistemare la sua squadra, ancora in compagnia del Milan"