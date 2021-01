CorSera su Gattuso: "La squadra è con lui e ha una grande consapevolezza"

Fragile è la fiducia della società nei confronti di Rino Gattuso. Le prossime partite saranno determinanti. La squadra è con lui ma potrebbe non bastare. L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Gattuso ha dalla sua la forza dello spogliatoio (il gruppo è con lui) e la consapevolezza di aver dovuto fare i conti con assenze importanti (Mertens e Osimhen, in primis). Prova ad invertire il trend, ma è da solo a pagare il conto. E ha poco tempo per parare i colpi di un processo, non solo mediatico, in cui evidentemente non è l’unico responsabile".