Cronache di Napoli assicura: "Juve e Bayern lontane, Conte si avvicina al Napoli"

"Aumentano le chance per Conte al Napoli", la garanzia di Cronache di Napoli in prima pagina oggi. De Laurentiis è in pressing sull'ex c.t. della Nazionale italiana, nonché ex tecnico di Juventus e Inter, per convincerlo a sedersi sulla panchina del club partenopeo dalla prossima stagione.

A incrementare la fiducia dalle parti di De Laurentiis l'orientamento dei bianconeri verso Thiago Motta, mentre spunta il 'no' di Conte al Bayern Monaco. "La risposta entro un mese", prosegue il quotidiano campano, mentre Vincenzo Italiano della Fiorentina resta il piano B.