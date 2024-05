Gazzetta dello Sport: "Fuori, la fine più brutta. Inter, Zhang sul filo"

"Fuori" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura stamani parlando dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus.

"Fuori" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura stamani parlando dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Il tecnico è stato esonerato dopo i fatti della finale di Coppa Italia. Pugno duro da parte del club bianconero: "Comportamenti non compatibili". Lunedì in panchina Paolo Montero.

Futuro nerazzurro - "Inter, Zhang sul filo" scrive il quotidiano nel suo taglio alto. Il fondo Pimco si allontana, Oaktree è pronto a prendere il controllo dell'Inter.