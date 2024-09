Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Più Inter per Frattesi"

"Più Inter per Frattesi" che "chiede spazio a Inzaghi a suon di gol". La Gazzetta dello Sport decide di aprire la sua prima pagina con un'analisi sul momento del centrocampista, spesso in panchina in nerazzurro ma decisivo in Nazionale con le due reti messe a segno contro Francia e Israele in Nations League.

Nel taglio alto spicca invece un'anticipazione dell'intervista a Maurizio Sarri, mentre in basso si parla dell'impatto che potranno avere Fofana e Koopmeiners nelle mediane di Milan e Juventus ma anche della grande prestazione del romanista Baldanzi (tripletta) con l'Under 21.

Intervista - Sarri esclusivo: "Torno subito"

Roma - Baldanzi altra gran riserva: tre gol con l'Under

Milan e Juve - Fofana e Koopmeiners cambiano Milan e Juve