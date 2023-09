Gazzetta - 7 punti dall'Inter non sono nulla in confronto alle facce di Kvara e Osimhen ai cambi

Il Napoli ha vinto lo scudetto perché c’era una parte sola che comprendeva la proprietà, la squadra, la città.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I sette punti di distacco dall’Inter dopo solo 5 giornate non sono nulla in confronto alla faccia con cui sono usciti dal campo, sostituiti, Kvaratskhelia e Osimhen, i due totem. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport per commentare Bologna-Napoli.

"Quando un allenatore come Garcia, dopo poco più di un mese di campionato, dice pubblicamente: «Io vado in giro per strada e la gente sta dalla mia parte», è un bruttissimo segno. Il Napoli ha vinto lo scudetto perché c’era una parte sola che comprendeva la proprietà, la squadra, la città. Il miracolo del terzo scudetto, prima ancora che tecnico, è stato un capolavoro d’empatia che ha sostenuto la squadra nei pochi momenti difficili. Tutto il mondo Napoli cementato dallo stesso sogno e pilotato dal carisma forte di Luciano Spalletti".