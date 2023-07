Gazzetta - ADL osannato dopo lo scudetto: nessuno ha criticato addio Kim

In un anno è cambiato tutto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In un anno è cambiato tutto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Un anno fa De Laurentiis era contestato e per sicurezza restava in albergo a Dimaro. Ora è osannato e si è guadagnato con le sue strategie la piena fiducia sul mercato. Nessuno ha osato criticare la partenza di Kim, che un anno fa era solo un pacchetto di sigarette per dileggiare il patron. Potenza di un palIone che rotola".