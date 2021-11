Gazzetta - All'andata vinto con Osimhen e Insigne, oggi assenti: già a Salerno si è fatto fatica

Insigne e Osimhen, doppia assenza che questa sera rischia di pesare per il Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Serve vincere e il Napoli ha le carte in regola per bissare il successo di due settimane fa quando nell’ultimo quarto d’ora gli azzurri fecero saltare il bunker difensivo dei polacchi. Piccolo particolare che a riuscirci furono Insigne e Osimhen stasera assenti, come lo sono stati domenica a Salerno. E la squadra senza quei due ha fatto più fatica ad andare in gol e a creare situazioni pericolose per gli avversari".