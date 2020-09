Gazzetta attacca: "A Napoli la parola scudetto è sparita, si dia una squadra all'altezza a Gattuso"

"Un’estate dopo avere cullato sogni tricolori, ricordando il secondo posto precedente alle spalle dei soliti noti, a Napoli la parola “scudetto” è sparita e non pensare nel frattempo a un altro traguardo". Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza la situazione e le prospettive del club azzurro.

"Il Napoli spera in un anno con meno turbolenze e con più soddisfazioni sia in campionato che in Europa League. Per riuscire nella doppia impresa, però, occorre avere una squadra all’altezza delle ambizioni, mettendo cioè Gattuso nelle condizioni migliori per lavorare. Nessuno come Gattuso è capace di ottenere il massimo dai giocatori che ha, riuscendo a compiere imprese impossibili per altri. Un grande merito, a patto che non si trasformi in una condanna".