Gazzetta avvisa le rivali: "Attenti al Napoli, non è in fuga ma è già cinico come il suo tecnico"

Sarà anche presto per parlare di fuga perché gli altri devono ancora giocare, ma intanto il Napoli va che è una bellezza, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport per raccontare della vittoria per 3-1 sul Como, la quarta nelle ultime cinque partite. Sarà presto per i discorsi Scudetto, ma con Conte mai dire mai perché il Napoli - si legge - ha già la concentrazione ossessiva ed appassionata del suo tecnico e gioca un calcio organizzato, aggressivo e cinico.

E col Como ha confermato di saper risolvere anche situazioni complicate perché la partita era diventata tutt'altro che agevole. Conte sa come si fa e gli Scudetti si vincono anche così, punendo gli errori dell'avversario. "Attenti dunque al Napoli, non è in fuga ma...", conclude il quotidiano sportivo, in attesa dei risultati delle concorrenti.