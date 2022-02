Gazzetta avvisa: "Senza Lozano e Ounas poche alternative in corsa davanti"

Il Napoli è atteso dalla sfida del Penzo, oggi alle 15 contro il Venezia, e Luciano Spalletti dovrebbe schierare dall'inizio Victor Osimhen. Insieme a Dries Mertens? No, come ha fatto capire in conferenza stampa. E il motivo è chiaro, evidenziato anche da La Gazzetta dello Sport: "Senza Lozano e Ounas le alternative in corsa per l’attacco non sono così abbondanti".