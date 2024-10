Gazzetta bacchetta Neres e Ngonge: "Troppo poco! Serviva il dribbling per aprire il Lecce"

David Neres e Cyril Ngonge, entrambi alla prima partita da titolare in campionato, non hanno sfigurato, ma neanche convinto più di tanto. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Proprio i giocatori più tecnici hanno dato un apporto limitato in una gara che, contro un avversario logicamente chiuso, richiedeva l’uso del dribbling come apriscatole.

Solo raramente gli azzurri hanno vinto l’uno contro uno: il numero dei corner dimostra che le azioni sulle fasce venivano disinnescate prima che si trasformassero in palle-gol e quello delle ammonizioni (due ed entrambe dopo il gol decisivo) segnala che i giallorossi non sono quasi mai andati in difficoltà per proteggere Falcone".