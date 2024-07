Gazzetta boccia già Lindstrom: "Primo esame non è andato benissimo"

"Lindstrom è sembrato quello più in difficoltà a livello di movimenti".

Una prova deludente, quella di Jesper Lindstrom, nell'amichevole contro l'Anaune Val di Non vinta per 4-0 dal Napoli di Conte. Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport, che scrive così sull'attaccante danese.

"Lindstrom nel ruolo di vice Kvara: ecco, se per molti era un test per prendere confidenza col nuovo allenatore, per il danese era già un piccolo esame. E non è andata benissimo. Dei quattro giocatori che si sono alternati nei due tempi alle spalle della prima punta (primo tempo Simeone, poi Cheddira), Lindstrom è sembrato quello più in difficoltà a livello di movimenti".