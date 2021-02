Gazzetta - Bozza del rinnovo Gattuso è carta straccia: ADL infastidito da alcune scelte tecniche

La bozza stilata per il rinnovo del contratto di Gattuso è carta straccia ormai. Non usa mezzi termini l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport per raccontare la rottura tra il tecnico ed Aurelio De Laurentiis. Tra i motivi del fastidio del patron, anche alcune scelte tecniche di Gattuso.

"Al di là dei risultati, a De Laurentiis non sono piaciuti gli attacchi a lui diretti dall’allenatore e, soprattutto, non ha sopportato alcune scelte tecniche. Non ha gradito, per esempio, l’insistenza del tecnico nel far giocare Maksimovic e Hysaj, due giocatori a scadenza di contratto, trascurando Rrahmani, costato 13 milioni di euro un anno fa e utilizzato un paio di volte in questa stagione. Talvolta ha preferito utilizzare Di Lorenzo fuori ruolo lasciando fuori l’ex difensore del Verona" si legge sulla rosea.