Gazzetta - Calcio di Juric intriga il Napoli: c'è una promessa di Setti al tecnico

Al Napoli piace molto Ivan Juric. La Gazzetta dello Sport insiste sul nome dell'attuale tecnico dell'Hellas come serissimo candidato a diventare futuro allenatore del club azzurro.

"Se è per questo Ivan Juric è ancora più determinato. Il suo calcio ad alta velocità è l’ideale per chi ha voglia di emergere e nei piani del Napoli (Champions o no) c’è una salutare cura ricostituente, con spazio a giovani di buona volontà. L’allenatore del Verona, insomma, ha i requisiti giusti per impostare un nuovo corso. C’è una promessa di Setti a lasciargli strada libera in caso di chiamata importante" scrive la rosea.